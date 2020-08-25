В тройке богатейших семейных кланов России по Forbes оказались братья Шаймиевы

Братья Шаймиевы заняли третье место в рейтинге самых богатых семей России по версии Forbes. Их состояние было оценено в 2,8 миллиардов долларов. В прошлом году семья экс-президента Минтимера Шаймиева заняла четвертое место.

"Сыновья первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева Радик и Айрат не только сохранили статус самых богатых жителей региона, но и приумножили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло еще на $320 млн, до $2,8 млрд. Айрату и Радику принадлежит по 19,5% акций группы ТАИФ, одной из крупнейших в Татарстане. Также группе принадлежит футбольный клуб "Рубин"", - пишет в комментарии Forbes.

Самой богатой семье по мнению журнала вновь стали Гуцериевы. Они являются лидерами уже пятый год. В этом году их состояние составило 5,65 миллиардов долларов. Вторую позицию заняла семья Ротенбергов с денежными средствами на 5,18 миллиардов долларов.

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