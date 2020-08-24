В России введут обязательную маркировку для домашних животных за свой счет

В Государственной Думе РФ будет рассмотрен закон, согласно которому всех домашних животных необходимо будет поставить на учет и маркировать. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии» будет рассмотрен и утвержден до конца года.

"В целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней животных процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной. Законопроектом предусмотрено, что маркирование животных осуществляется их владельцами за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц", - приводит издание цитату из ведомства.

Известно, что выбор типа маркировки останется за владельцами. Это могут быть бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и так далее. Отталкиваться при выборе придется в том числе и от вида животного.

За неисполнение данного законопроекта, хозяева будут привлекаться к административной ответственности. Штраф за это нарушение - от 500 до 1000 рублей.