Казанцы раскрасили в честь Дня государственного флага 100-метровое полотно

Сегодня казанцы приняли участие в мероприятии, посвященном Дню государственного флага России. На улице Баумана они раскрасили в цвета триколора огромное полотно использовав трафареты в виде отпечатка ладони и баллончики с красками.

Акция началась в 10 часов, однако продлится до самого вечера. В ней уже приняли участие министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Напомним, что День государственного флага в Российской Федерации отмечается с 1994 года.