Главное за день в Татарстане: третий этап снятия ограничений, беспилотное метро и аномальные холода

Татарстан готовится перейти на третий этап снятия ограничений

Сегодня замглавы Роспотребнадзора Любовь Авдонина на онлайн-брифинге рассказала, что республика подала ходатайство об утверждении перехода на третий этап. Если коротко - обещают снять еще ограничения, правда, какие - пока не решили.

В Казани могут появиться беспилотные поезда в метро

Эту идею сегодня обсудил глава РТ с руководством компании, которая поставляет поезда в казанскую подземку. Минниханову идея понравилась, он предложил "объединить усилия".

Казанцам обещают аномально холодную погоду

Профессор КФУ Юрий Переведенцев спрогнозировал непривычно холодную декаду. Ожидается, что ощутимо понизится температура сегодня ночью, а дальше среднесуточные температуры не поднимутся выше +13..+14 градусов.

В Татарстане второй раз оправдали мужчину, которого подозревали в изнасиловании 1,5-годовалой дочери

Бугульминский суд второй раз оправдал 27-летнего отца, который подозревался в изнасиловании собственного ребенка. Его признали виновным только в причинении легкого вреда здоровью. Гособвинение будет подавать апелляцию.