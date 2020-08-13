В Казани могут запустить поезда метро с беспилотным управлением

В казанском метро могут появиться поезда с беспилотным управлением. Такую возможность сегодня Рустам Минниханов обсудил с президентом "Трансмашхолдинга", сообщили в пресс-службе президента РТ.

Было отмечено, что беспилотное движение в казанском метрополитене ориентировано на пассажира и поспособствует развитию малолюдных энергоэффективных технологий. Управление беспилотными поездами будет осуществляться по радиоканалу.

Минниханов одобрил идею перевода казанского метрополитена на беспилотную систему. Он отметил, что автоматизация обеспечит более надежную работу и предложил объединить усилия по разработке и внедрению беспилотного движения.

Президент Татарстана поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса. В нее войдут представители регионального Миндортранса, муниципального "Метроэлектротранса", мэрии Казани и "Трансмашхолдинга", который является одним из основных производителей вагонов для казанской подземки.