В Роспотребнадзоре рассказали о переходе на новый этап снятия ограничений в Татарстане

Татарстан готовится перейти на третий этап снятия ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

"К третьему этапу мы близки, мы отправили ходатайство <...> о согласовании перехода на третий этап. Ситуация на сегодня стабильная, 05% - средний темп прироста недельный у нас сохраняется. Поэтому на днях мы надеемся получить согласование перехода на третий этап и рассмотреть вопрос о частичном снятии тех ограничений, которые на сегодня есть", - сообщила она.

При этом однозначно сохранится запрет на массовые мероприятия с участием большого числа людей, изоляция для пожилых людей, а также масочный режим. Также сохранится усиленный санитарно-дезинфекционный режим и дистанцирование.

"Мы посмотрим, в какой степени можно снять те или иные ограничения, предложим это правительству (Татарстана) и на уровне Кабмина будет принято то или иное решение", - сообщила Любовь Авдонина.

При этом если ситуация в части подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом ухудшится, возможно введение ограничительных мероприятий. Они вводились каждый год в тех городах, где был превышен эпидпорог, отметила Авдонина. Среди таких ограничений - отмена массовых мероприятий в образовательных учреждениях, а также культурных мероприятий.