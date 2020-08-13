Наверх
COVID-19 в Татарстане

5959 заболевших

51 погибший

4778 выздоровевших

(статистика оперштаба РТ)

Новости Казани и РТ

07:33, сегодня
Казанцам обещают аномальные холода
07:54, сегодня
Установлена связь резус-фактора и риска заболеть коронавирусом
07:01, сегодня
В Татарстане 42-летний мужчина избивал сына и насиловал супругу
06:01, сегодня
«А кто из автограда сделал алкоград?»: Магдеев борется с «наливайками», челнинцы бунтуют
20:30, 12.08.2020
В Татарстане пьяный мужчина пытался переплыть залив Камы и утонул
20:14, 12.08.2020
В Челнах загорелся частный сектор в поселке Рябинушка. О пострадавших информации нет
19:23, 12.08.2020
Главное за день в Татарстане: две ковидные смерти, изнасилование 6-летнего ребенка и логотип Казани
18:53, 12.08.2020
Число летальных исходов от коронавируса в Татарстане перевалило за 50
17:45, 12.08.2020
Казанские врачи удалили беременной женщине опухоль с волосами внутри
17:42, 12.08.2020
Ритуальщик из Казани показал работу в похоронной сфере изнутри и рассказал, почему любит свое дело
17:32, 12.08.2020
Безобидный ли «Колокольчик»?: прокуратура проверит детский сад, в котором ребенок сломал позвоночник
17:18, 12.08.2020
«Оказывает интимные услуги»: житель Казани оклеветал бывшую девушку в интернете
16:40, 12.08.2020
Смертельное ДТП с участием Газели и легковушки произошло в Челнах
16:04, 12.08.2020
Пандемия не помешала клиентам группы «Открытие» заработать на инвестициях
15:23, 12.08.2020
Популярный казанский артист Kanero: «Я хотел в лейбл Black Star, но он сдулся»
15:00, 12.08.2020
Как обезопасить себя от телефонных мошенников, которые представляются банковскими работниками
13:57, 12.08.2020
В Казани будут судить руководителей строительной компании, по вине которых погибли рабочие
13:30, 12.08.2020
Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день
13:27, 12.08.2020
В Казани накажут мужчину, который ездил на «Мерседесе» с перевернутыми номерами
13:15, 12.08.2020
В Челнах сгорела квартира из-за непотушенной сигареты
12:53, 12.08.2020
В Татарстане снова зарегистрированы завозные случаи COVID-19, всего за сутки заболели 29 человек
12:47, 12.08.2020
ВТБ в Татарстане одобрил сделки проектного финансирования с эскроу на 7,2 млрд рублей
12:45, 12.08.2020
Маугли из Татарстана: прокуратура проверит семью бродячего ребенка
12:07, 12.08.2020
В прокуратуре рассказали подробности утопления человека в подвале в центре Казани
12:01, 12.08.2020
Судиться реально: челнинец взыскал с ЖЭКа 250 тыс. рублей за потоп
12:00, 12.08.2020
Билайн сохранит доступ к мессенджерам, картам и навигации для клиентов с отрицательным балансом
11:47, 12.08.2020
В Татарстане продлили выплаты медикам, работающим с коронавирусом
11:08, 12.08.2020
«Папа затащил меня в кусты»: в Казани «всплыло» дело 2016-го года об изнасиловании 6-летнего ребенка
11:01, 12.08.2020
Татарстанец угнал авто, разбил, а потом сообщил об угоне
11:00, 12.08.2020
Банк «Открытие» предлагает пакет «Мой ипотечный помощник» для заемщиков
10:01, 12.08.2020
Работа есть: в Челнах на 12 тыс. безработных 5 тысяч вакансий
09:33, 12.08.2020
Врач рассказал, чего нельзя делать в день вакцинации от коронавируса
09:08, 12.08.2020
Tele2 объединяет абонентов из разных городов в программе «Выгодно вместе»
09:01, 12.08.2020
Магдеев призывает использовать СИЗ, челнинцы отвечают – в газельках они не нужны
08:28, 12.08.2020
Мошенники выманили у 56-летней жительницы Казани 3 миллиона рублей и 2 тысячи долларов
08:15, 12.08.2020
В Казани появится микрорайон «Седьмое небо» рядом со станцией метро
08:02, 12.08.2020
Водитель из Казани насмерть сбил ребенка в Свердловской области в нескольких метрах от его дома
08:01, 12.08.2020
Магдеев об алкомаркетах: «Не надо прикрываться пьяными деньгами»
07:30, 12.08.2020
Минтруд рассказал, работники каких сфер находятся под угрозой увольнения
07:00, 12.08.2020
В Пенсионном фонде объяснили, почему может не прийти выплата на детей
06:15, 12.08.2020
«Бездарно»: новый логотип Казани от Лебедева не понравился горожанам
06:01, 12.08.2020
«Господин Магдеев, остановите это!»: и снова тема поборов
06:01, 12.08.2020
«Ожидайте штрафов!»: челнинец фотографирует неправильно припаркованные авто и выкладывает в соцсеть
21:01, 11.08.2020
В Казани мужчина утонул в подвале дома
18:04, 11.08.2020
В Челнах задержали мужчину, который планировал лечить депрессию и алкоголизм галюциногенными грибами
17:53, 11.08.2020
Главное за день в Татарстане: «дорогие» школьники, мина в «АртСити» и кремация умерших от COVID-19
17:20, 11.08.2020
Нападавшего на беременных жителей нижнекамца отдадут под суд
16:57, 11.08.2020
В одном регионе России по 10 тысяч выплатят за детей от 16 до 18 лет
16:40, 11.08.2020
Искупался в Волге: казанский врач рассказал о заболевшем Коксаки подростке
15:57, 11.08.2020
СМИ сообщили, где кремируют умерших от коронавируса татарстанцев
15:51, 11.08.2020
В Челнах зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса
14:28, 11.08.2020
В Татарстане мужчина упал с высоты на стройке
14:06, 11.08.2020
На территории ЖК «Арт Сити» в Казани нашли противотанковый снаряд. В МВД прокомментировали ситуацию
12:57, 11.08.2020
В Татарстане за сутки выявили 28 новых случаев COVID-19, пятеро человек госпитализированы
12:45, 11.08.2020
Неожиданно: прокуратура считает увольнение Раушана Валиуллина незаконным
12:14, 11.08.2020
На пожаре в Казани из многоэтажки спасли пять человек
12:01, 11.08.2020
Шокирующая статистика от «Инвитро» по Челнам: каждый 3-й тест на ковид положительный
11:49, 11.08.2020
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса
11:34, 11.08.2020
В Казани молодая девушка выпала из окна
11:18, 11.08.2020
Минздрав в топе: в Татарстане опубликован новый рейтинг медиаэффективности чиновников
10:21, 11.08.2020
Абоненты Билайн могут пользоваться безлимитным интернетом в поездках по другим городам России
10:17, 11.08.2020
В Татарстане «Водоканал» подозревают в сговоре по контракту на 700 миллионов
09:27, 11.08.2020
В Казани сборы в школу обойдутся родителям дороже, чем в других регионах
09:16, 11.08.2020
Приложение ВТБ Онлайн получило более миллиона оценок за удобство и качество операций
09:15, 11.08.2020
«Нам покупать школьную форму или опять будет дистанционка?»
08:00, 11.08.2020
В Роспотребнадзоре напомнили об опасности шаурмы и котлет
06:45, 11.08.2020
Ученые назвали факторы, мешающие COVID-19 проникать в организм
06:25, 11.08.2020
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Татарстана на этой неделе
19:54, 10.08.2020
Главное за день в Татарстане: рекорд по числу людей с антителами к COVID-19 и смерть под слоем зерна
17:59, 10.08.2020
Челнинский учитель обвиняет оппонента по предвыборной гонке в попытке дать ему взятку
17:35, 10.08.2020
Стало известно, за что задержанный начальник колонии в Татарстане брал взятки
16:52, 10.08.2020
В Татарстане рабочие случайно засыпали мужчину зерном. Он погиб
16:33, 10.08.2020
В Татарстане выявили самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу
16:17, 10.08.2020
С милым рай и в коронавирус: в Челнах сыграли антиковидную свадьбу
16:07, 10.08.2020
В Казани у «Ривьеры» столкнулись автобус и легковушка
16:00, 10.08.2020
ВТБ планирует открыть 100 новых офисов
15:50, 10.08.2020
За июль смертность в Челнах выросла на 60%
15:24, 10.08.2020
В Минздраве Татарстана объяснили, зачем в Казани нужен второй корпус инфекционной больницы
14:29, 10.08.2020
В Казани водитель легковушки на пешеходном переходе сбил 91-летнюю бабушку
14:00, 10.08.2020
В Казань прибыл вывозной рейс из Дубая. В Роспотребнадзоре рассказали подробности о пассажирах
13:36, 10.08.2020
Стало известно, каким образом можно использовать свое авто в сложной финансовой ситуации
13:27, 10.08.2020
Татарстанцы могут купить SIM-карты Tele2 на Wildberries
12:41, 10.08.2020
В Татарстане продолжают выявлять коронавирус. За сутки прибавилось 30 заболевших
12:19, 10.08.2020
«Увидели истинное лицо»: Элвин Грей наказал мужа бывшей девушки
11:32, 10.08.2020
С начала лета в Татарстане на воде погибло в четыре раза больше детей, чем годом ранее
11:01, 10.08.2020
«Такие уж в Челнах инвалиды»: если у тебя Porsche, можно парковаться везде
Фото Prokazan.ru

Казанцам обещают аномальные холода

13.08.2020, 07:33 266 1 prokazan.ru
Сегодня выпадет до 10 м осадков

C четверга на пятницу в Казани ожидается существенное похолодание. Об этом рассказал профессор КФУ, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев.

"В эту декаду среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы – порядка плюс 13-14 градусов – аномалия температур. Холодные ночи нам обеспечены. Погоду определяет циклон, также свою лепту вносят северные ветры. Согласно прогнозу Гидрометцентра, 13 августа прогнозируется выпадение до 10 мм осадков, при норме в этом месяце 60 мм. Осадки ожидаются по всей республике, возможен сильный ливень с сопутствующими неприятностями", - сообщил Переведенцев.

Сегодня температура воздуха поднимется до +17 градусов днем, +12 градусов – ночью. В пятницу, 14 августа, также ожидается дождь, днем термометры покажут +16, ночью +12 градусов.

Эта неделя будет одной из самых холодных за это лето, считает профессор КФУ. Погода будет неустойчивой.

В субботу в Казани будет также дождливо,+17 градусов днем и не выше +11 в ночное время, в воскресенье днем ожидается потепление до +18.

Погода Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Казанец подарил женщине пакет фруктов, а потом ограбил ее
Синоптики рассказали, каким будет начало августа в Татарстане
Главное за день в Татарстане: две ковидные смерти, изнасилование 6-летнего ребенка и логотип Казани
В ближайшие дни в Челнах ожидается туман и гроза
Число летальных исходов от коронавируса в Татарстане перевалило за 50
Казанские врачи удалили беременной женщине опухоль с волосами внутри
«Оказывает интимные услуги»: житель Казани оклеветал бывшую девушку в интернете
Популярный казанский артист Kanero: «Я хотел в лейбл Black Star, но он сдулся»
В Казани будут судить руководителей строительной компании, по вине которых погибли рабочие
В Казани накажут мужчину, который ездил на «Мерседесе» с перевернутыми номерами
В прокуратуре рассказали подробности утопления человека в подвале в центре Казани
«Папа затащил меня в кусты»: в Казани «всплыло» дело 2016-го года об изнасиловании 6-летнего ребенка
Мошенники выманили у 56-летней жительницы Казани 3 миллиона рублей и 2 тысячи долларов
В Казани появится микрорайон «Седьмое небо» рядом со станцией метро
Водитель из Казани насмерть сбил ребенка в Свердловской области в нескольких метрах от его дома
«Бездарно»: новый логотип Казани от Лебедева не понравился горожанам
В Казани мужчина утонул в подвале дома
Главное за день в Татарстане: «дорогие» школьники, мина в «АртСити» и кремация умерших от COVID-19
На территории ЖК «Арт Сити» в Казани нашли противотанковый снаряд. В МВД прокомментировали ситуацию
На пожаре в Казани из многоэтажки спасли пять человек
В Казани молодая девушка выпала из окна
В Казани сборы в школу обойдутся родителям дороже, чем в других регионах
Показать больше...

комментарии

Горожанин
0
13 августа 2020
08:09
"до 10 м осадков" - в заголовке )))

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
10:04, 08.08.2020
В Иннополисе перенесли торги на квартиры: подробные условия
16:06, 06.08.2020
Выходные в Татарстане: интерактивная карта путешествий по уникальным местам республики
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:09, 26.07.2020
Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020
ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020
В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020
В России обезврежена крупная террористическая группировка
14:14, 23.07.2020
Премьер-министр России Мишустин рассказал, как лечился от коронавируса
06:52, 23.07.2020
Российский врач повторно заболел коронавирусом
14:12, 22.07.2020
Правительство вернет россиянам до 15 тысяч рублей за туристические поездки по России
18:40, 19.07.2020
Британия обвиняет Россию в кибератаке и хищении разработок вакцины от коронавируса
10:18, 17.07.2020
Закон о возвращении пива на стадионы могут принять осенью
10:55, 15.07.2020
Патологоанатом рассказал о главной тайне коронавируса
16:14, 13.07.2020
Онищенко назвал самые безопасные для путешествий страны
06:55, 13.07.2020
В грудном молоке нашли антитела к коронавирусу
10:00, 12.07.2020
«Аппетиты немаленькие»: адвокат Ефремова заявил об исках к артисту на 40 миллионов
07:38, 12.07.2020
В Минздраве РФ заявили, что полностью снимать коронавирусные ограничения нельзя
08:30, 08.07.2020
Женщина задушила 9-летнего мальчика из-за громкой музыки
08:00, 08.07.2020
В России хотят поддержать семьи, где дети посещают спортивные кружки
07:30, 08.07.2020
Большинство российских врачей не верят в статистику по коронавирусу
12:07, 07.07.2020
Из-за ареста Ефремов не смог посетить могилу матери, у него случился приступ
19:29, 06.07.2020
Главное за день в Челнах: избиение в кафе, результаты препарата от COVID-19 и плохая статистика
15:31, 06.07.2020
В Татарстане были получены положительные результаты от лечения новым препаратом от коронавируса
14:51, 06.07.2020
Ученые оценили угрозу чумы для России
11:24, 06.07.2020
Собчак объяснила, почему посадят Ефремова
10:13, 06.07.2020
Снизился уровень бедности в России
19:07, 05.07.2020
В Кировской области рухнул строящийся торговый центр, тело последнего погибшего извлекли уже вечером
11:46, 05.07.2020
Соловьев показал результаты экспертизы по делу ДТП с Ефремовым. Они уточняют, кто был за рулем
08:27, 04.07.2020
Путин сказал, что России нужно больше мигрантов: необходима рабочая сила
16:12, 03.07.2020
Адвокат Михаила Ефремова заявил о невиновности актера
13:33, 02.07.2020
Побег во взрослую жизнь: в Татарстане разыскивают девочку, сбежавшую из дома в Курской области
16:35, 30.06.2020
Жириновский предложил забирать у миллиардеров большую часть дохода
07:30, 29.06.2020
Вирусологи определили, когда в Россию придет вторая волна коронавируса
07:00, 29.06.2020
С 1 сентября в Россию вернется дистанционное обучение
08:20, 27.06.2020
Минтруд России не поддержал идею выплат 10 тысяч детям от 16 до 18 лет
07:00, 26.06.2020
Никаких праворульных машин: с 1 июля вводятся новые правила для водителей
12:31, 25.06.2020
В России назвали возможную дату открытия кинотеатров
08:17, 24.06.2020
Фиброз легких и повреждения мозга: медики назвали пожизненные последствия перенесенного коронавируса
18:16, 23.06.2020
Медики получат повышенные отпускные за счет «путинских» стимулирующих выплат
11:07, 23.06.2020
Зрители «отобрали» у Билана победу на Евровидении-2008
07:30, 23.06.2020
Летим к морю: Ростуризм назвал, какие популярные курорты откроются
07:00, 23.06.2020
Созданная в России вакцина защищает от COVID-19 на два года
07:00, 22.06.2020
Спасибо государству: россияне могут получить по 10 тыс. рублей
12:15, 21.06.2020
«У него же трое детей»: адвокат Ефремова опроверг сообщения о «суицидальных мыслях» актера
09:48, 21.06.2020
Убила сына и закатала в бетон в полу: в Астрахани экс-депутата заподозрили в убийстве
20:00, 20.06.2020
Стало известно о состоянии первых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса
14:13, 20.06.2020
ВОЗ: Мир находится в новой опасной фазе пандемии коронавируса
x
Следи за новостями Татарстана в телеграм-канале «ProKazan»
подписаться