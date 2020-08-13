Казанцам обещают аномальные холода

C четверга на пятницу в Казани ожидается существенное похолодание. Об этом рассказал профессор КФУ, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, профессор Юрий Переведенцев.

"В эту декаду среднесуточная температура воздуха будет ниже нормы – порядка плюс 13-14 градусов – аномалия температур. Холодные ночи нам обеспечены. Погоду определяет циклон, также свою лепту вносят северные ветры. Согласно прогнозу Гидрометцентра, 13 августа прогнозируется выпадение до 10 мм осадков, при норме в этом месяце 60 мм. Осадки ожидаются по всей республике, возможен сильный ливень с сопутствующими неприятностями", - сообщил Переведенцев.

Сегодня температура воздуха поднимется до +17 градусов днем, +12 градусов – ночью. В пятницу, 14 августа, также ожидается дождь, днем термометры покажут +16, ночью +12 градусов.

Эта неделя будет одной из самых холодных за это лето, считает профессор КФУ. Погода будет неустойчивой.

В субботу в Казани будет также дождливо,+17 градусов днем и не выше +11 в ночное время, в воскресенье днем ожидается потепление до +18.