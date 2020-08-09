Россиян могут освободить от налога при продаже жилья. Есть нюансы

Общероссийский народный фронт предложил Минстрою освободить от уплаты НДФЛ россиян, продавших жилье экономкласса. Об этом пишут "Известия".

Предполагается, что от налога освободят тех, кто продал в 2020 году недвижимость и в этом же году купил новую квартиру на первичном рынке, либо в течение года с момента продажи приобретет другое жилье с использованием государственных льготных ипотечных программ.

"...с одной стороны, поддержку получат люди, которые стремятся улучшить жилищные условия, с другой стороны, мера не приведет к крупным выпадающим доходам бюджета", - пояснили инициативу в ОНФ.

Мера позволит повысить деловую активность на рынке недвижимости и стимулировать экономику, отмечают эксперты.