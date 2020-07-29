В сети появились новые фото реконструкции НКЦ «Казань»

В сети появились новые снимки реконструкции НКЦ "Казань". Их опубликовал "Татинвестгражданпроект" в своем "Инстаграм".

"Давно не рассказывали вам о ходе реставрационных работ НКЦ "Казань", который за это время переименовали в музейный комплекс города Казани. Между тем, в здании успешно завершен монтаж системы газового пожаротушения в книгохранилищах. На фото можно рассмотреть и внутренний облик музея", - пишут в аккаунте проектного института.