Более 67 человек стали в начале весны "нулевыми" пациентами с коронавирусом в России. В это время наблюдался поток из Европы заразившихся COVID-19 россиян, сообщил РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

"Для меня было большой неожиданностью, что завозов большое число. Вирус был завезен разнородный, а не то, чтобы завезли только один вариант, было большое число вариантов. Даже по тем ограниченным вариантам что у нас есть, мы видим 67 независимых событий, независимых завозов. Часть, из которых привела к распространению вируса в России. Мы видим девять линий внутрироссийских, которые распространяются по России и нигде больше, кроме России, их нет. Я уверен, что и то и другое число - это недооценка. У нас не было одного "нулевого" пациента, у нас было множество завозов, можно говорить о некотором потоке этих людей", - сообщил Базыкин.

При этом спикер отметил, что не все заразившиеся передали болезнь дальше - "линий" передачи значительно меньше, чем "нулевых" пациентов.

Напомним, первым заболевшим коронавирусом в Татарстане также стал гражданин, прилетевший из Франции.