Роспотребнадзор Татарстана готовится направить властям республики предложения по очередному смягчению ограничений. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина. При этом Авдонина подчеркнула, что сейчас нет речи о переходе на третий этап.

По словам Авдониной, для перехода на третий этап выхода из самоизоляции коэффициент распространенности COVID-19 должен составлять 0,5%, сейчас этот показатель почти вдвое выше - 0,9%. Как отметила замглавы Роспотребнадзора, необходимого показателя трудно достичь в короткие сроки: данная цифра предполагает всего 5-6 заболевших в сутки. Сейчас их число - 36-32 человека.

Порядка двух недель назад в РТ был введен дополнительный показатель - средний темп прироста за последнюю неделю к предыдущим двум. Этот показатель должен быть не более 2%, в республике он составляет 0,7% и держится на протяжение месяца. Еще по двум критериям - число свободных коек и уровень тестирования - также соответствуют необходимым.

"Исходя из той ситуации, которая на сегодня складывается, прорабатываем вопрос о частичном снятии ограничений. На сегодня мы свои предложения направляем для рассмотрения в кабинет министров Республики Татарстан. Смягчение будет касаться в том числе работы торговых центров, объектов общественного питания с рядом ограничений. К примеру, сохранится запрет на кальяны, проведение корпоративов. Наполняемость залов должна будет составить не более 50%", - сообщила Авдонина.

Напомним, что в Татарстане до 26 июля продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Ранее этот срок ограничивался 12 июля.