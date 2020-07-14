В Татарстане женщина за рулем иномарки пошла на обгон и убила 20-летнего парня

Жительница Кировской области в Татарстане пошла на обгон и зацепила попутный автомобиль. Один человек погиб, двое пострадали.

По данным ГИБДД РТ, авария произошла 13 июля на 4 км автодороги Казань – Шемордан – Корсабаш. 28-летняя жительница женщина, управляя автомобилем «Опель Корса», совершила касательное столкновение с обгоняемым автомобилем «Лада Калина», после чего оба автомобиля опрокинулись в кювет встречного направления.

Водитель автомобиля «Лада Калина» – 20-летний житель деревни Аш-Бузи Кукморского района от полученных травм скончался в машине скорой. Его 19-летний пассажир с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован. Сама водитель Опеля с переломами лонной и седалищной костей, закрытой черепно-мозговой травмой доставлена в больницу.

Оба водителя за рулем не более двух лет, уточнили в Госавтоинспекции.