В Казани вынесен приговор росгвардейцу, который выбросил девушку с балкона

Советский районный суд Казани вынес обвинительный приговор в отношении сотрудника Росгвардии. Два года назад Марат Сахапов выбросил из окна свою подругу, девушка погибла.

"Подсудимый признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев в ИК строгого режима. По ч.1 ст.112 и ч.1 ст. 119 УК РФ он освобождён от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Напомню, ранее гособвинение запросило для подсудимого 16 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима. Вопрос об обжаловании судебного решения будет решаться после изучения приговора и протокола судебного заседания", - сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Как пояснили корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе Росгвардии РТ, Сахапов будет уволен по отрицательным мотивам после вступления решения суда в законную силу.

Напомним, что ранее в суде Сахапов заявлял о своей невиновности и утверждал, что девушка выпала из окна сама.