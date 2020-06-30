Минтранс России опроверг сообщение о возобновлении авиаперелетов между Россией и Турцией с 15 июля. Об этом сообщают в пресс-службе министерства.

"Ни о каком возобновлении авиационного сообщения с Турцией с 15 июля речи не идёт. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы приняли его к сведению. Открытие международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Я уже неоднократно говорил, что сначала нужно оценить, насколько безопасно с точки зрения нераспространения COVID-19 открываются внутрироссийские рейсы. Таким образом, называть какие-то даты возобновления международного авиасообщения в целом или с отдельными странами в данный момент преждевременно", - приводят в пресс-службе слова министра Евгения Дитриха.

Ранее сообщалось, что с середины июля рейсы могут возобновить. Также указывалось, что авиасообщение со странами СНГ могут начать раньше остальных.