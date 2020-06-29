В Минздраве РТ объяснили причины низкой смертности от коронавируса в республике

На онлайн-брифинге замглавы министерства рассказал, какие факторы повлияли на показатель смертности от COVID-19. Спойлер: он сказал, что Минздрав Татарстана - молодцы. Между тем, в РТ сегодня стало известно о 16-й по счету смерти от COVID-19.

Татарстанцев пугают очередными слухами. В этот раз, про пенсию

С 1 июля в России начнется "вторая волна" выплат "путинских" 10 тысяч на детей. А накануне в соцсетях начали ходить слухи о том, что в последующем пенсии у граждан, получивших пособия, уменьшат ровно на эту сумму. А что на самом деле?

Посчитано, сколько лет жители Татарстана должны копить на квартиру в 60 "квадратов"

Исследование показало, что долго. Расчет был сделан с учетом того, что семья с одним ребенком не будет брать ипотеку, будет платить коммуналки и тратить на прочие необходимые вещи, и сможет воспользоваться накопленным к 1 апреля депозитом. Однако в Татарстане эта цифра не хуже всего. В Севастополе россиянам потребуется копить на такое жилье 15 лет.

В Роспотребнадзоре прокомментировали возможность открытия кинотеатров в РТ

Сегодня вице-премьер РФ Чернышенко заявил, что с 15 июля в России разрешена работа кинотеатров. На онлайн-брифинге ситуацию относительно Татарстана пояснила замглавы ведомства Любовь Авдонина.