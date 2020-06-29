В Минздраве Татарстана объяснили низкую смертность от коронавируса в республике. На эту тему сегодня на онлайн-конференции высказался замглавы министерства Владимир Жаворонков в ответ на вопрос журналистов.

"С самого начала было понятно, что бороться надо не против ковида, а за тяжелых пациентов, независимо от того, чем болеют: вирусная, бактериальная пневмонии, осложнения. Основные силы были брошены в это русло, выбор обоснован, практика подтвердила, что это правильно. Основной удар приняли на себя крупнейшие учреждения, которые укомплектованы наиболее компетентными специалистами. Это РКБ, инфекционная больница и горбольница № 7", - рассказал Владимир Жаворонков.

Также Жаворонков подчеркнул, что эти медучреждения были усилены аппаратурой, закупались большие объемы лекарств, совершенствовались многие процессы, в частности, для лечения пациентов консолидировалось все медицинское сообщество РТ. Именно этими факторами можно объяснить низкую смертность от коронавируса в РТ, резюмировал Жаворонков.

Напомним, сегодня замглавы Минздрава РТ также рассказал об увеличении числа поликлиник, в которых перенесшие COVID-19 пациенты смогут пройти реабилитацию.