В Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали возможность открытия с 15 июля кинотеатров. Сегодня о разрешении работать данным учреждениям на совещании с Михаилом Мишустиным заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам заместителя главного санитарного врача республики Любови Авдониной, вопрос с открытием кинотеатров будет рассматриваться только на третьем этапе снятия ограничений.

"Это развлекательный объект, объект с массовым посещением, он приравнивается к другим объектам с массовым посещением - это аквапарки, торговые центры, массовые мероприятия, поэтому рассмотрение вопроса открытия будет только на третьем этапе. Он будет рассмотрен, когда будут достигнуты показатели, позволяющие перейти на третий этап, это будет не ранее 10 июля. К этому времени мы будем понимать, какая ситуация у нас в республике вырисовывается. Мы сделаем выводы и дадим свои предложения", - сообщила замглавы республиканского Роспотребнадзора.

Пока мы будем жить в условиях второго этапа, добавила Авдонина. Напомним, что с сегодняшнего дня, 29 июня, в Татарстане сняты очередные ограничения. В частности, разрешена работа торговых объектов с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров.