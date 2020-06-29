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Фото Prokazan.ru

Недоступное жилье: посчитано, сколько лет житель Татарстана должен копить на собственную квартиру

29.06.2020, 11:16 234 4 prokazan.ru

Эксперты посчитали, сколько жителям Татарстана нужно копить на типовую квартиру в 60 квадратных метров. Расчеты произведены с учетом цен на начало 2020 года, средняя стоимость такой квартиры составляет 4,2 миллиона.

По данным исследования, семья татарстанцев с одним ребенком со среднестатистической зарплатой сможет без привлечения заемных средств, откладывая максимально возможную свободную сумму после того, как будут произведены все необходимые для привычной жизни траты, накопить на жилье за 8,4 года. Здесь также учитываются накопленные на 1 апреля 2020 года депозиты. 

С данным показателем Татарстан занял только 62 место в рейтинге регионов по доступности жилья, сообщает РИА Новости. При этом на начало 2019 года на эту же квартиру жителям РТ пришлось бы копить на 4 месяца больше. 

Среди регионов ПФО дольше всего придется копить жителям Кировской и Нижегородской областей, быстрее всех смогут купить в Пермском крае и Самарской области.

Наиболее доступное жилье, по данным агентства, оказалось в Магаданской области, а также ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. А вот жителям Севастополя на квартиру в 60 "квадратов" придется копить более 15 лет. 

 

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комментарии

Горожанин
1
29 июня 2020
11:21
Какие 8 лет,с такими зарплатами и коммунальным платежами лет 25не меньше, и то это без учёта инфляции и повышения цен с тарифами,у нас ведь в стране растёт всё, кроме зарплат...
Горожанин
0
29 июня 2020
11:26
Наиболее доступное жилье, по данным агентства, оказалось в Магаданской области, а также ХМАО, ЯНАО и Тюменской области.

Естессно, ярангу и самому построить не проблема.
Горожанин
0
29 июня 2020
11:27
Или тупо в сугробе пещеру выдолбить.
Горожанин
0
29 июня 2020
12:43
Если за 20 лет ничего не построили путного, а все отрасли развалены и коррумпированы то о каком прогрессе может идти речь.
В ответ на комментарий пользователя
Какие 8 лет,с такими зарплатами и коммунальным платежами лет 25не меньше, и то это без учёта инфляции и повышения цен с тарифами,у нас ведь в стране растёт всё, кроме зарплат...
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