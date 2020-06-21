Путин наградил врачей из Татарстана

Президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки Крымского. Об этом сообщается на сайте Кремля. В список попали и врачи из Татарстана.

Врачей наградили за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

Согласно документу, орден Пирогова получили замглавврача казанской горбольницы № 7 Луиза Губаева и завотделением республиканской инфекционной больницы Дина Семенова. Старшая медсестра инфекционной больницы Набережных Челнов Валентина Калачева удостоилась медали Луки Крымского.