В Татарстане отменили обязательную обсервацию для приезжающих из-за границы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина РТ.

В документе указано, что граждане, с 18 июня прибывающие в республику из-за рубежа, обязаны в течение 14 дней находиться в самоизоляции по месту проживания вместе с близкими, которые живут по этому же адресу. Ранее всех прибывающих размещали в обсерваторы, где за ними наблюдали врачи.

Также в постановлении указано, что органам госвласти и местного самоуправления разрешено проводить мероприятия в форме, обеспечивающей соблюдение профилактических мер. При этом массовые, культурные и развлекательные мероприятия остаются под запретом. Данные изменения вступают в силу с 18 июня.

Еще одно смягчение касается работы государственных центров реабилитации инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями, социально-реабилитационных отделений комплексных центров соцобслуживания и негосударственных поставщиков социальных услуг. Им разрешено работать с 22 июня.