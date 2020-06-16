Иностранным мигрантам в России продлили срок пребывания, ранее он истекал 15 июня, сообщают в МВД РТ.

15 июня соответствующий указ подписал Президент РФ; изменения касаются всех иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, для них до 15 сентября 2020 года продлевается приостановление сроков временного пребывания (включая продление виз), временного и постоянного проживания (включая продление вида на жительство), сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, а также сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца.

Как пояснили в полиции, постановка на миграционный учет в Казани осуществляется по адресу Чехова, 8 и, как альтернатива на Гаврилова, 77. Граждане, вновь прибывшие в Россию, для оформления необходимых документов также могут обратиться в отделения почты и МФЦ.

Также в обозначенный период в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников, лишении статуса беженца или временного убежища. По остальным вопросам, касающимся деятельности подразделений по вопросам миграции оказываются также в прежнем режиме и в полном объеме.

Ранее корреспондент ProKazan.ru побывал у отдела УФМС в Казани и поговорил с мигрантами, которые не могут попасть на прием по несколько дней.