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Фото victorymuseum.ru

Жители Татарстана могут выиграть приз за фото с флагом России

06.06.2020, 07:29 36 2 prokazan.ru

Жители Татарстана могут принять участие в акции, приуроченной ко Дню России. Музей Победы предложил создать самую большую мозаику из флагов страны.

"Традиционно 12 июня у стен нашего музея разворачивали огромный триколор. Но режим самоизоляции внес коррективы в наши планы, и в этом году мы решили провести флешмоб в онлайн-формате", - рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Стать участником акции сможет любой житель России. Достаточно прислать на адрес музея или разместить на своей страничке в соцсетях фотографию флага. Символический триколор можно также сделать своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить и даже испечь торт, сообщают организаторы.

12 июня в 12:00 посетители сайта Музея Победы увидят, как множество фото флагов из разных концов страны объединятся в мозаику. Самые креативные снимки будут опубликованы в онлайн-выставке на сайте музея и в соцсетях. Авторы работ получат призы.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо сфотографироваться с флагом, указать город и имя участника, размеры триколора. Снимок следует до 8 июня прислать на адрес deti@cmvov.ru или разместить на своей страничке в Facebook, Вконтакте или Инстаграм с хештегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда #ЦветаРоссийскогоФлага. Участникам акции нужно держать свою страницу открытой. Подробнаяинформация - на сайте музея.
 

 

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комментарии

Русский обыватель
0
06 июня 2020
08:10
Мы в штабе Навального в знак протеста против этого снимем штаны и целые сутки будем гневные комментарии в интернете писать.
Горожанин
0
06 июня 2020
08:27
Что за игра , чтоб выиграть или проиграть ? Разве так можно ?

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