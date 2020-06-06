Жители Татарстана могут выиграть приз за фото с флагом России

Жители Татарстана могут принять участие в акции, приуроченной ко Дню России. Музей Победы предложил создать самую большую мозаику из флагов страны.

"Традиционно 12 июня у стен нашего музея разворачивали огромный триколор. Но режим самоизоляции внес коррективы в наши планы, и в этом году мы решили провести флешмоб в онлайн-формате", - рассказал директор Музея Победы Александр Школьник.

Стать участником акции сможет любой житель России. Достаточно прислать на адрес музея или разместить на своей страничке в соцсетях фотографию флага. Символический триколор можно также сделать своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить и даже испечь торт, сообщают организаторы.

12 июня в 12:00 посетители сайта Музея Победы увидят, как множество фото флагов из разных концов страны объединятся в мозаику. Самые креативные снимки будут опубликованы в онлайн-выставке на сайте музея и в соцсетях. Авторы работ получат призы.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо сфотографироваться с флагом, указать город и имя участника, размеры триколора. Снимок следует до 8 июня прислать на адрес deti@cmvov.ru или разместить на своей страничке в Facebook, Вконтакте или Инстаграм с хештегами #ДеньРоссии #НашВыборПобеда #ЦветаРоссийскогоФлага. Участникам акции нужно держать свою страницу открытой. Подробнаяинформация - на сайте музея.

