В Казани на Сибирском тракте заметили мужчину, который полуголым сидел на надувном круге в виде розового фламинго. Его успели заснять на видео, которое уже разлетелось по соцсетям, при этом мужчина довольно махал рукой проезжающим машинам.

"Розовый фламинго дитя заката))))"

"Город фриков"

"Видимо, на Ершова места закончились", - иронизируют комментаторы в интернете.

Напомним, ранее на видео попал огромный гейзер, который образовался из-за прорыва трубы в Авиастроительном районе Казани.