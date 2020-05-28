Завтра, 29 мая, в Казани столбики термометров поднимутся до +26 градусов. Такие прогнозы на пятницу делают синоптики Татарстана.

Также завтра в столице республики ожидается малооблачная погода, без осадков. Подует слабый ветер переменных направлений. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов выше нуля.

В целом по республике также ожидается малооблачная погода, слабый ветер. В ночные часы термометры покажут от 6 до 11 градусов выше нуля, днем от 21 до 26 градусов.

Ранее глава Роспотербнадзора РТ Марина Патяшина выразила мнение, что жаркая погода поможет справиться с коронавирусом.