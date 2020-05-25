Пока все дома: 7 лайфхаков о ЗОЖ на удаленке

Многие уже несколько месяцев работают на удаленке. За это время все герои, сидящие дома, кажется, успели пройти все стадии – от отрицания до принятия новой реальности. Надеемся, что к труду из дома вы уже адаптировались, рабочие места обустроили, а графики работы и отдыха утвердили. Следующий этап возвращения к привычной жизни – поддержание здорового образа жизни, что кстати, рекомендуют и медики в нынешних условиях.

Мы попросили менеджеров из разных городов России рассказать о том, что им помогает поддерживать здоровый образ жизни, физическую форму и активность на удаленке.

Зоя, менеджер по коммуникациям, Москва

Для меня работа в удаленном формате— это про ритуалы. Например, завтракать дома вместе с семьей, что лично у меня никогда не получается, когда нужно ехать в офис к 9 утра. Завтрак – это полезно, ведь он «запускает» метаболизм и активизирует работу организма на целый день.

Александра, корпоративный тренер, Казань

Продолжаю заниматься дома со штангой. В основном, делаю базовые упражнения: приседания, тягу. Недавно купила резинки для фитнеса. Эффект - супер!

Если вы не успели купить инвентарь для занятий спортом, то не расстраиваетесь! В новом приложении mWellness (12+) от Билайн предусмотрена серия специальных тренировок без использования спортивного инвентаря. Здесь также можно подобрать оптимальный комплекс спортивных упражнений и программу питания, следить за полученными и потраченными калориями, водным балансом и режимом сна. Приложение также напомнит о необходимости регулярно тренироваться*, даже оставаясь дома. Скачать приложение можно в Google Play и в AppStore.

Елизавета, Менеджер по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям, Москва

Тренировки, безусловно претерпели изменения на время самоизоляции. Обычно каждый день я посвящаю одной из дисциплин триатлона: плавание, велосипед или бег. Сейчас у меня нет возможности тренироваться в прежнем режиме, но я не перестала заниматься спортом. Каждое утро я начинаю с йоги или ОФП (общей физической подготовки), а вечером провожу велотренировку с помощью специального тренажера. Можно найти множество роликов в интернете с подробными инструкциями для занятий и большинство из них не требуют дополнительного инвентаря!

Александра, дизайнер Москва

Как говорит мой учитель: «В йоге главное дышать». Ровно и глубоко. В ситуациях, когда вам сложно сосредоточиться в шумной квартире, рядом со своей семьей и в надвигающемся плохом настроении. Дышать, чтобы отпустить ситуацию и наладить самочувствие и настроение. Остановитесь, закройте глаза и сделайте глубокий вдох и выдох. Может, это и не спортивный лайфхак, но он определенно поможет вам чувствовать себя лучше. А спортом можно заниматься и лежа в кровати с ноутбуком, проверено!

Екатерина, ведущий специалист по кадровому администрированию, Новосибирск

Для того чтобы заняться спортом мне всегда нужны были компания и зал, заниматься дома не хватало самомотивации. Но сейчас встал выбор: есть плюшки и толстеть или пересмотреть все-таки свой подход. Я выбрала второе. Поначалу было непросто: занималась от случая к случаю, постоянно отвлекалась на кошку, телефон, но потом выработала для себя ряд лайфхаков: 1) одевать перед занятием спортивную одежду – это создаёт настрой, 2) не отвлекаться на телефон, 3) заниматься системно.

Денис, менеджер по продажам, Екатеринбург

Исправно соблюдаю режим. Для поддержания активности рабочего ритма каждый час встаю и делаю по 100 шагов на степ-тренажере. Так за полный рабочий день нашагиваю 800-1000 шагов)

Конечно, работа из дома накладывает свои ограничения, из-за чего времени и сил на спорт может оставаться меньше, чем раньше. Но главное здесь – не масштабы свершений, а их регулярность.

Василий, менеджер по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям, Казань

Выполняю задания тренера, который выкладывает их у себя в Instagram (12+). Удобство в том, что помимо написания упражнений текстом он показывает их на видео, в качестве спортивных снарядов использует подручные средства, которые есть у каждого дома, например, полные бутылки воды. Не понял технику, пересмотрел задание, 4G интернета-то хватит на все!

При правильно подобранном тарифном плане из новой линейки тарифов "Не один дома" мобильного интернета 4G от Билайн хватит на тренировки, прослушивание музыки и подкастов, поиск рецептов для правильного питания, и на множество других идей для вдохновения, мотивации и отдыха. За последние 2 года Билайн в 2 раза увеличил число 4G базовых станций в Республике Татарстан, при этом скорость мобильного интернета за этот период выросла, в среднем, на 55%**. А пока все дома, Билайн продолжает развивать связь, чтобы абоненты оставались на связи с родными и близкими.

* Рекомендации не носят характера медицинских рекомендаций и не являются медицинской услугой. По вопросам, связанным со здоровьем, а также влиянием продуктов и занятий спортом на здоровье необходимо проконсультироваться с врачом. Использование приложения для лиц, имеющих какие-либо заболевания, не рекомендуется без консультаций с врачом.

** по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за 2018-2019 гг.