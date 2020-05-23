Сейчас в России препарат "Фавипиравир" не зарегистрирован, его получают только пациенты с COVID-19, которые принимают участие в клинических испытаниях, пояснили в пресс-службе.

"Рядом отечественных фармкомпаний инициированы клинические исследования с целью изучения эффективности и безопасности применения препарата "Фавипиравир" для лечения пациентов с COVID-19, более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях в более чем 40 центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Саранска, Нижнего Новгорода, Рязани, Казани, Уфы, Ярославля, Якутска и Дагестана, которые осуществляют лечение пациентов в рамках клинических исследований", — говорится в сообщении.

В марте набсовет РФПИ одобрил создание совместного предприятия с группой компаний "ХимРар" для производства лекарственного препарата "Фавипиравир", по данным китайских специалистов, эффективного в борьбе с коронавирусом, и других антивирусных инновационных лекарств, в том числе на его основе.

Исследование препарата проводится в одобренных центрах по всей России, в нем участвуют 330 больных. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, он показал свою эффективность.

"По результатам первых 60 пациентов в шести центрах мы видим очень важную статистику, которая говорит, что 60% из пациентов, принимающих препарат, уже на пятый день терапии имеют отрицательный тест на коронавирус", — сообщил он.