В Казани для строительства первой станции второй линии метро "100-летие ТАССР" будут изымать несколько земельных участков. Документ с их перечнем опубликован на сайте мэрии.

В списке указаны участки по адресам Юлиуса Фучика, 105а, вблизи дома № 72а, 72б, 131в, на улице Ломжинская, 17а.

Изъятие будет происходить путем выкупа, оценку рыночной стоимости участков и недвижимости, а также заключение соглашения об изъятии земельных участков проведет Комитет земельных и имущественных отношений.

Напомним, что вторая линия метро соединит 5 районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский и пройдет под улицами Ю.Фучика – Ак.Сахарова – Космонавтов (Советская площадь) – Компрессорная – Футбольный стадион – Чуйкова – Волгоградская – Восстания и охватит микрорайоны с наибольшими пассажиропотоками.

Ранее в пресс-службе президента РТ рассказали о ходе строительства метро.