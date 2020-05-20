В Татарстане за минувшие сутки выявлено 75 новых случаев COVID-19, два из них завозные, остальные заразились в результате контакта с заболевшими. 27 человек госпитализировано, 48 получают лечение на дому с лёгкой или бессимптомной формой заболевания, сообщает оперштаб РТ.

Подавляющее большинство новых случаев - 63 - отмечено в Казани, также заболевших прибавилось в пяти муниципалитетах: Апастовский район – 5 человек, Высокогорский – 3, Дрожжановский – 2, Кайбицкий – 1, Пестречинский – 1 случай коронавируса за сутки.

Среди новых случаев четверо детей, 14 человек в возрасте от 18 до 30 лет, 24 - от 30 до 50, 16 - от 50 до 60, девять пациентов в возрастной группе от 60 до 70 лет, пять - от 70 до 80 и три- от 80 до 90 лет.

Также за сутки выписан по выздоровлению 151 человек, на сегодняшний день число вылеченных пациентов в республике составляет 1452 человек. Новых летальных исходов нет, всего с начала пандемии в Татарстане скончались 8 пациентов с коронавирусом.