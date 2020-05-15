«Хрустальная леди» из Казани сообщила пол новорожденного ребенка

У знаменитой "хрустальной леди" из Казани на днях родился ребенок. Сегодня в своем "Инстаграм" она назвала пол новорожденного и поблагодарила подписчиков за пожелания.

"Дорогие, друзья! Мы с супругом, хотим Вам вырозить огромное #спасибо за Ваши поздравления в честь прибавление в нашей семьи! Директы во всех соц.сетях переполнены письмами. Не все успеваем прочитать. Все пожелания очень добрые, светлые. Так приятно знать, что Вы у нас есть.

Вечером 13 мая у нас с @rishattimer на свет появился прекрасный #сын Аллага шокер! На данным этапе набираемся сил. Поэтому более подробно позже. Спасибо всем, что переживаети и молетись. Для нас это сейчас самое главное", - написала Тимергалиева в своем аккаунте. (орфография и пунктуация автора сохранена)

Напомним, что Тимергалиева является подопечной фонда "Ярдэм" и его сотрудницей, а также поэтессой. У женщины серьезный диагноз - несовершенный остеогенез, ее кости очень хрупкие, а врачи предупреждали о сложностях из-за беременности. Несмотря ни на что, они с супругом решились сохранить малыша и на днях ребенок появился на свет.