В Минцифры Татарстана пообещали удалить базу данных татарстанцев в системе цифровых пропусков. Об этом сообщается в Инстаграм ведомства. Подробности об удалении планируют сообщить позже.

Напомним, что система действовала в республике с 1 апреля по 12 мая, за это время регистрацию в ней прошли более 1 миллиона 700 тысяч татарстанцев. В общей сложности, было выдано более 13 миллионов разрешений на выход из дома.

Ранее корреспондент ProKazan.ru выяснил у разработчиков системы, насколько она безопасна, а также узнал у юриста, кто понесет ответственность в случае утечки данных.