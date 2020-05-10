В Казани мужчины выгуливали крупную собаку без намордника - она напала на пуделя

На пуделя жительницы Казани по время прогулки напала большая собака. Питомец женщины серьезно пострадал. Об этом его хозяйка рассказала в соцсети.

Как поделилась женщина, все произошло 7 мая. Когда она шла со своей собакой в сторону речного техникума, навстречу попались двое мужчин с большими собаками без намордников. Одна из них бросилась к пуделю и вцепилась ему в спину.

Хозяин напавшей собаки оттащил пса и предложил хозяйке пострадавшего пуделя оплатить все расходы ветклиники. При этом мужчина оставил номер своего телефона. Однако когда через день женщина позвонила ему, телефон оказался недоступен.

Между тем осмотр у врача ветклиники показал, что рана у пуделя серьезная, несмотря на то, что позвоночник, к счастью, не пострадал. Фото своего питомца хозяйка выложила в соцсети.

«До сих пор трудно сдержать эмоции и слезы <...> Пожалуйста, может кто знает этого мужчину с белой собакой? Откликнитесь», - написала женщина, предупредив, что эта агрессивная собака «может наброситься без лая, рычания и просто схватить».

В ответ пользователи пожелали песику скорейшего выздоровления. А хозяйке они посоветовали написать заявление в полицию и найти «урода».