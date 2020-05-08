С 10 мая гипермаркет "Карусель" на Ибрагимова будет закрыт на реконструкцию, больше "Карусель" здесь не откроется, на ее месте появится другой магазин.

Сегодня в социальных сетях казанцы опубликовали видео распродажи в торговой точке. Скидка в 50% устроила в гипермаркете ажиотаж, люди буквально сметали с полок все, что видели. Социальную дистанцию и масочный режим горожане соблюдали очень условно.

Напомним, что ранее в "Карусели" на Ибрагимова казанцы устраивали давку из-за розыгрыша чайника.