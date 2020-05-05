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«Родственники их не берегут»: в Татарстане выросло число заболевших COVID-19 граждан старше 65 лет

05.05.2020, 17:19 91 0 prokazan.ru

В Татарстане выросло число граждан старше 65 лет, заболевших коронавирусом. На сегодняшний день это 13% всех выявленных случаев, сообщила на онлайн-брифинге глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина. 

"Две недели назад эта цифра была 10%, а это значит, что лица старше 65 лет либо не соблюдают режим самоизоляции, либо их близкие недостаточно их берегут", - заявила Патяшина.

Также она подчеркнула, что показатель заболеваемости ковидной пневмонией наиболее высокий именно у этой возрастной категории. На 5 мая в республике отмечено 226 случаев пневмонии COVID-19, 13,2 случая на 100 тысяч человек приходится на данную возрастную группу. 

Напомним, что в Татарстане умерли уже трое пациентов с коронавирусом - 1950, 1953 и 1944 годов рождения. 

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Общество
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