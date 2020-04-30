В Татарстане увеличили субсидии на производство социального хлеба, чтобы сдержать рост цен

В Татарстане увеличили лимит субсидирования хлебопекарных предприятий, производящих социальные виды хлеба. К ним относятся белый хлеб 1 сорта, «Сельский» и «Дарницкий», или хлеба с иными наименованиями, выпекаемые по установленной рецептуре.

Если раньше хлебопеки получали субсидию из расчета 3 рубля на 1 килограмм реализованного социального хлеба, то со 2 квартала сумма субсидии составит уже 4,5 рубля. Данная мера направлена на предотвращение роста цен на хлебобулочную продукцию данной категории, сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Напомним, ранее ФАС заподозрил Татпотрбсоюз в сговоре на повышение цен на социальный хлеб. Потребсоюз объяснил это растущими ценами на энергоресурсы и муку, однако проверка ведомства показала, что серьезных повышений не было. В отношении Татпотребсоюза возбуждено дело.