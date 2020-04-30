Татпотребсоюз заподозрили в сговоре по росту цен на хлеб

Татпотребсоюз рекомендовал районным потребительским обществам повысить оптово-отпускные цены на социальные хлеба на 10%. Повышение предлагалось осуществить с 10 марта, сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ.

Признаки нарушения законодательства ведомство выявило в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства при формировании цен на муку и хлебобулочные изделия. При этом Татпотребсоюз свою рекомендацию объяснил повышением цен на сырьё, в том числе на муку, энергоносители и транспортные расходы.

"Исходя из предварительного анализа, цена на сырьё, в том числе на муку за последние несколько месяцев столь значительно не росла, значит и затраты, влияющие на её конечную стоимость, не увеличивались. А значит, не имелось экономически обоснованных предпосылок для такого значительного роста цен на хлебобулочные изделия", - подчеркнули в пресс-службе УФАС РТ.

Действия Татпотребсоюза квалифицированы как нарушение требований Федерального закона "О защите конкуренции" и будут рассматриваться в рамках возбужденного антимонопольным ведомством дела.

"В сложившейся экономической ситуации, которая оказывает очень существенное влияние на жизнь граждан, нам важно максимально стабилизировать цены на социально-значимые продукты, не допустить попыток поставить под угрозу те товары, которые значимы и востребованы в продуктовой корзине потребителей. Дело, возбужденное против Татпотребсоюза, ставит цель пресечь недобросовестность действий, которые совершаются по отношению к такому продукту как социальный хлеб, без каких-либо экономических обоснований для принятия такого решения как увеличение цены", - отметили в ведомстве.