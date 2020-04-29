Кремль заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы ученых из Сингапура об окончании пандемии. По его словам, дату окончания предсказать невозможно.

"Мы руководствуемся пониманием четким того, что назвать дату окончания эпидемии невозможно", - приводят слова Пескова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что если у ученых из Сингапура существует иная точка зрения, и они ее публикуют, "мы рекомендуем вам звонить в Сингапур".

Напомним, что ранее был опубликован прогноз ученых лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. Они спрогнозировали, что пандемия коронавируса в России завершится только к 19 августа.