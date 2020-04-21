Сегодня, 21 апреля, в Казань прибудут два борта из-за рубежа. В столицу Татарстана прилетят россияне, которых сейчас вывозят из Турции и Индии.

Как сообщили в мэрии города, всего ожидается прибытие 198 человек, из разместят в санаториях "Ливадия" и "Васильевский". В "Ливадии" сейчас в карантине уже находятся граждане, прилетевшие в ночь на 17 апреля в Казань из Тайланда. Напомним, что у них взяли анализы на коронавирус, согласно результатам, инфекции ни у кого не обнаружено.

Всего в Татарстане для граждан, прибывающих из стран, где регистрируется коронавирусная инфекция, подготовлено 1187 мест в 7 учреждениях – оздоровительных лагерях, отелях и санаториях. В них созданы комфортные условия для проживания и в случае необходимости – медицинского ухода.