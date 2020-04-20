Сотрудники ГИБДД Казани помогли отцу довезти до больницы полугодовалую дочь с отравлением.

Как рассказали в пресс-службе МВД РТ, во время несения службы на маршруте патрулирования к инспекторам ДПС капитану полиции Рафилю Гимадиеву и лейтенанту полиции Рамзилю Зайдуллину обратился водитель легкового автомобиля. Мужчина попросил сопроводить его до ближайшей больницы. По словам водителя, в его автомобиле находилась полугодовалая дочь, которая получила острое пищевое отравление.

Сотрудники полиции доложили о данном факте в дежурную часть и оперативно сопроводили автомобиль до медицинского учреждения. Благодаря профессиональным действиям сотрудников уже через несколько минут ребенок был доставлен в больницу, где девочке оказали медицинскую помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Напомним, что полицейские регулярно оказывают казанцам помощь в сопровождении. Так, в феврале благодаря инспекторам за четыре минуты в больницу доставили малыша с травмой головы.