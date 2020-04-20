В Татарстане подтверждено 39 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщили в оперштабе республики. 11 человек госпитализированы, 28 проходят лечение на дому. Всего на сегодняшний день в РТ число заболевших составляет 230 человек, летальных исходов, по данным штаба, нет.

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Среди новых случаев два были выявлены у детей, также два - в возрастной категории от 18 до 30 лет. Коронавирус за минувшие сутки подтвердился у 18 граждан в возрасте от 30 до 50 лет, у шести - от 50 до 60, у девяти - от 60 до 70, у двоих - от 70 до 80 лет.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Казани - 18, шесть - в Набережных Челнах, пять - в Нижнекамском районе, три - в Лаишевском, по два - в Агрызском и Тетюшском, по одному заболевшему прибавилось в Елабужском, Высокогорском и Бавлинском районах РТ. ⠀

Напомним, что с сегодняшнего дня в Татарстане запрещено посещение магазинов и общественного транспорта без медицинских масок.

