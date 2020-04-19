На следующей неделе в России будет приниматься решение о продлении режима самоизоляции или его завершении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Он напомнил, что пока выйти на плато не удается, количество выявленных случаев коронавируса растет.

"Дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все 3 недели дома. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну, где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме", — сказал Песков.

Напомним, что за минувшие сутки в России было зарегистрировано 6060 заболевших, тогда как на 18 апреля - 4785 случаев. В Татарстане число выявленных случаев выросло до 191, за последние сутки прибавился 31 человек.