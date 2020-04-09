В Татарстане выявлено девять новых случаев коронавируса, почти все - контактные

В Татарстане подтверждены 9 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщают в оперштабе республики по борьбе с COVID-19.

Таким образом, число зарегистрированных заболевших в республике достигло 50 человек. Девять заболевших находятся в больницах, их состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Пациентов на аппаратах ИВЛ нет.

Все вновь выявленные зараженные являются жителями республики Татарстан: Казань – четыре человека, Набережные Челны – три, по одному новому случаю зафиксировано в Альметьевском и Высокогорском районах.

По возрастным группам разделение следующее: от 18 до 30 лет – два пациента; от 30 до 50 лет – четыре; от 50 до 60 лет – три человека.

Два случая носят завозной характер, семь человек имеет близкие контакты с заболевшими ранее.

Напомним, что на 9 апреля число зараженных коронавирусом в России перевалило за 10 тысяч.