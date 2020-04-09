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Фото РИА Новости / Виталий Белоусов

В России за сутки коронавирус нашли почти у 1,5 тысяч человек. 13 пациентов умерли

Cегодня, 10:52 420 0 prokazan.ru

За последние сутки в России подтверждены 1459 случаев новой коронавирусной инфекции в 50 регионах страны. Всего зарегистрировано 10 131 заболевший в 81 регионе, сообщает оперштаб.

Новые заболевшие есть в 50 регионах страны
Новые заболевшие есть в 50 регионах страны

Число выписанных пациентов увеличилось до 698 человек.  За сутки выздоровело 118 человек: Москва - 43, Санкт-Петербург – 11, Республика Бурятия – 9, Ивановская область – 6, Брянская область -3, Мурманская область -3, Хабаровский край – 3, Оренбургская область -3, Республика Калмыкия – 3, Курская область – 3, Московская область -2, Тульская область -2, Республика Марий Эл - 2,  Красноярский край -2, Челябинская область -2, Псковская область -2, Республика Адыгея -2, Новгородская область -2, Ленинградская область -1, Ставропольский край – 1, Рязанская область -1, Республика Крым -1, Ростовская область -1, Кировская область -1, Республика Саха (Якутия) -1, Архангельская область -1, Ярославская область -1, Костромская область -1, Смоленская область -1, Амурская область – 1, Кемеровская область -1, Самарская область -1, Магаданская область -1.

Также за сутки зафиксировано 13 летальных случаев: 7 в Москве, 3 в Московской области, 2 в Санкт-Петербурге, 1 в Пермском крае -1. За весь период в России от коронавируса скончалось 76 человек.

В Татарстане за минувшие сутки выявлено 9 новых случаев COVID-19, всего, таким образом, число зараженных выросло до 50 человек.

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