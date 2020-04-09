УФСИН Татарстана опровергла заражение заключенных колонии коронавирусом

В УФСИН РТ опровергли заражение заключенных коронавирусом в ИК-5.

Ранее фонд "Общественный вердикт" на свое странице в Фейсбук сообщал о возможном заболевании COVID-19 нескольких заключенных в исправительном учреждении.

"Заключенные жалуются на высокую температуру и опухшие глаза. Медсанчасть в выходные не работает, медицинскую помощь оказать некому" - значилось в сообщении правозащитников.

Как заявили в УФСИН, данная информация не соответствует действительности.

"У осужденных, о которых идет речь в публикациях, медицинскими работниками диагностировано ОРВИ. Они получают необходимую медицинскую помощь и в данный момент их самочувствие улучшилось" - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Во всех исправительных учреждениях Татарстана организовано круглосуточное дежурство медицинских работников, имеются все необходимые лекарственные средства. Медицинская помощь оказывается осужденным оперативно и в необходимом объеме.

Сегодня, 9 апреля, с целью общественного контроля исправительную колонию №5 посетят представители Общественной наблюдательной комиссии Республики Татарстан.

