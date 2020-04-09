Ученые нашли препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Группа ученых из Австралии экспериментальным путем выяснила, что препарат ивермектин, предназначенный для лечения от паразитов, обладает также противовирусным действием. Выяснилось, что он способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов. Статья об этом опубликована в издании Antiviral Research.

Действие ивермектина протестировали в лаборатории. Лекарство добавили к инфицированным коронавирусом клеткам спустя два часа после заражения. В результате благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%, а через двое суток — более чем на 99%.

Согласно публикации ученых, ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы, но его применение привело к потере практически всего вирусного материала. Ученые выразили надежду на то, что их работа поможет начать исследования применения лекарства в случаях заражения новым коронавирусом и поможет снизить вирусную нагрузку, а также предотвратить развитие осложнений.

Отметим, что в 2015 году создатели ивермектина получили за него Нобелевскую премию в области физиологии и медицины.