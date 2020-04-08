Наверх
COVID-19 в Татарстане
41 заболевший
0 погибших
10 выздоровевших
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

08:56, сегодня
Известна дата премьеры сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по книге Гузель Яхиной
08:40, сегодня
В Казани мужчина отправил интимные фото девушки ее собственному парню
19:18, 07.04.2020
Глава Высокогорского района, у которого заподозрили COVID-19, выписался из больницы
19:01, 07.04.2020
Случай заражения коронавирусом в Альметьевске не подтвержден
18:37, 07.04.2020
В Казани из-за водителя, перекрывшего дорогу скорой, умер человек
17:54, 07.04.2020
ВТБ сообщает о работе 500 своих офисов в апреле
17:46, 07.04.2020
В Татарстане нашли тело рыбака, которого до этого считали пропавшим
17:37, 07.04.2020
В аэропорту Казани будет необходимо предъявлять цифровые пропуска
17:26, 07.04.2020
Экс-полицейского из Казани будут судить за изнасилование жительницы Чебоксар
15:47, 07.04.2020
ВТБ установил рекорд по притоку средств на брокерские счета в марте
14:08, 07.04.2020
В Казани появился новый вид мошенничества с использованием медицинских масок
12:37, 07.04.2020
Стало известно, сколько потерял КАМАЗ за «путинские» выходные
12:36, 07.04.2020
В Татарстане сотрудники ГИБДД помогли водителю, оказавшему в сложной ситуации
12:00, 07.04.2020
В аэропорту Казани закрыли один из терминалов
12:00, 07.04.2020
Клиенты Yota могут подключить безлимитный доступ к TikTok
11:24, 07.04.2020
В Татарстане продолжают поиски мужчины, который ушел на рыбалку и не вернулся
11:11, 07.04.2020
Ученые КФУ спрогнозировали, когда закончится режим самоизоляции
10:37, 07.04.2020
В России за сутки зарегистрировано более тысячи случаев коронавируса. Умерли 11 человек
10:34, 07.04.2020
В Татарстане из воды достали тело рыбака, пропавшего 4 апреля
09:23, 07.04.2020
В Казани трамвай сошел с рельс и врезался в столб
08:54, 07.04.2020
В Челнах на месяц закроют часть моста через Каму на трассе М-7
22:15, 06.04.2020
В Челнах из больницы выписали двоих переболевших коронавирусом
19:25, 06.04.2020
Казанец насмерть забил пенсионерку гвоздодером
19:20, 06.04.2020
В Казани сын убил свою 60-летнюю мать и напал на сестру
19:02, 06.04.2020
Халатность и ответственность: две истории о казанцах, в разгар коронавируса прилетевших в Россию
18:00, 06.04.2020
Жуткая авария с участием фуры и легковушки в Татарстане унесла жизни трех человек
17:46, 06.04.2020
В Челны из Бугульмы доставили человека с подозрением на коронавирус
17:24, 06.04.2020
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
17:12, 06.04.2020
В Татарстане появился еще один способ получить разрешение на выход из дома
17:10, 06.04.2020
В Челнах прошел рейд по выявлению нарушителей самоизоляции
16:52, 06.04.2020
В Казани за нарушения закрыли еще одну кальянную
16:30, 06.04.2020
В Челнах задержали мужчину, продававшего поддельные справки для выхода из дома
16:21, 06.04.2020
В Татарстане выписали из больницы еще двоих переболевших коронавирусом
15:37, 06.04.2020
Стало известно, какой город в Татарстане самоизолируется лучше всех
15:28, 06.04.2020
Казанцам старше 60 лет не будут отключать телефон за неуплату
15:19, 06.04.2020
Банк «Открытие» отменяет комиссии для предпринимателей за выдачу денег в кассе для выплаты зарплаты
15:10, 06.04.2020
Снег в Татарстане будет идти еще несколько дней
14:40, 06.04.2020
В Татарстане во время самоизоляции дети стали чаще звонить на телефон доверия
14:23, 06.04.2020
В Татарстане расширился список лиц, способных штрафовать за нарушение самоизоляции
14:20, 06.04.2020
В Казани во время самоизоляции выросло количество вывозимых бытовых отходов
13:50, 06.04.2020
В частной клинике рассказали о стоимости теста на коронавирус. Его можно будет сдать в Казани
13:15, 06.04.2020
Банк «Открытие» повысил ставки по сберегательным продуктам
12:59, 06.04.2020
В Казани медики и волонтеры могут бесплатно ездить на общественном транспорте
12:33, 06.04.2020
Впервые на ТВ: ТНТ покажет сразу два сезона сериала «Бывшие» с Любовью Аксеновой и Денисом Шведовым
12:08, 06.04.2020
В оперштабе Татарстана объяснили большое число выявленных случаев коронавируса за сутки
11:53, 06.04.2020
Полицейские Казани задержали парня, который отобрал у пенсионерки сумку с продуктами
11:11, 06.04.2020
Правительство утвердило максимальные размеры кредитов, по которым можно получить «каникулы»
11:10, 06.04.2020
ВТБ упростил прием заявок на кредитные каникулы
10:50, 06.04.2020
В Татарстане COVID-19 нашли еще у 16 человек
10:40, 06.04.2020
В России за сутки выявлено почти тысяча новых случаев коронавируса
10:28, 06.04.2020
В Челнах полицейские помогли спасти водителя, которому стало плохо за рулем
10:19, 06.04.2020
Предприниматель из Челнов попросила Минниханова разрешить салонам красоты работать
09:54, 06.04.2020
Видео с задержанием казанской пенсионерки за нарушение самоизоляции назвали фейком
09:32, 06.04.2020
В Казани парень напал на бабушку и отобрал у пенсионерки сумку-тележку
15:45, 05.04.2020
Школьники Казани переходят на дистанционный режим обучения
15:27, 05.04.2020
Синоптики Татарстана прогнозируют метель
14:40, 05.04.2020
Современные насосные станции
13:42, 05.04.2020
В России за сутки выявили более 600 новых случаев коронавируса
13:30, 05.04.2020
В Татарстане прокомментировали слухи о заболевших COVID-19 врачах Высокогорской больницы
12:07, 05.04.2020
Жительницу Челнов оштрафовали за фейк о нехватке кислородных подушек
11:56, 05.04.2020
В Казани на людей мог упасть 30-килограммовый громоотвод
11:48, 05.04.2020
В Зеленодольске за нахождение на улице оштрафовали семь человек
11:06, 05.04.2020
В Татарстане упростили процесс получения цифровых пропусков на выход из дома
09:59, 05.04.2020
Виды спецтехники и ее назначения
09:55, 05.04.2020
Под Казанью из-за коронавируса закрыли гостиницу
08:54, 05.04.2020
Ночью спасатели в Татарстане вывели из горящей пятиэтажки более 30 человек
08:36, 05.04.2020
В Татарстане при пожаре погиб мужчина, еще один получил ожоги
20:11, 04.04.2020
Выходные строгого режима? Казанцы не хотят сидеть дома во время самоизоляции
17:45, 04.04.2020
ВТБ: более 70 тысяч клиентов обратились за реструктуризацией кредитов
16:36, 04.04.2020
Пропуски на выход из дома у татарстанцев будет проверять «Цифровой гвардеец»
16:19, 04.04.2020
В Челнах полиция устроила погоню за водителем, допустившим сразу пять нарушений ПДД
16:10, 04.04.2020
Жители Татарстана досрочно получат пенсии за апрель
15:50, 04.04.2020
Нарколог предостерег россиян от употребления алкоголя во время самоизоляции
13:02, 04.04.2020
На дорогах Казани отключат 70% ночного освещения
12:22, 04.04.2020
В Кукморском районе из-за подъема Вятки вода подошла к домам
11:29, 04.04.2020
За сутки в России от коронавируса умерли девять человек, заболели более 500
11:08, 04.04.2020
Спасатели показали, как устраняют последствия разлива нефти в Татарстане
11:00, 04.04.2020
В Татарстане увеличено время действия цифровых пропусков по двум целям
10:29, 04.04.2020
В Татарстане спасатели искали женщину, которая ушла из дома в халате, носках и одеяле
10:26, 04.04.2020
В ФК «Рубин» наполовину урезали зарплаты
09:22, 04.04.2020
ВТБ расширяет онлайн-консультацию клиентов
19:51, 03.04.2020
Как казанским предпринимателям помогает государство и откуда брать деньги на зарплаты работникам
19:48, 03.04.2020
Банк «Открытие» заработал за январь-февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибыли
19:45, 03.04.2020
В Москве создали базу фотографий заразившихся коронавирусом
19:01, 03.04.2020
Парня из Нижнекамска подозревают в распространении детской порнографии
18:51, 03.04.2020
В Челнах решили продать помещения кафе Pipa и кальянной «Дуть»
Фото: Денис Гордийко

Известна дата премьеры сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по книге Гузель Яхиной

Cегодня, 08:56 42 0
Показ начнется уже на следующей неделе

13 апреля на канале "Россия 1" стартует показ сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по книге писательницы Гузель Яхиной. Начало показа - в 21:00. 

Проект состоит из 8 серий, локациями для съемок стали, в том числе, пейзажи Татарстана: съемки проходили в Лаишевском районе и в Казани, они длились порядка 5 месяцев. Специально для сериала в Лаишевском районе была построена многофункциональная декорация - поселение Семрук. Таким образом, Кама сыграла в картине роль Ангары, где, по сюжету, располагался поселок. 

Режиссер картины – Егор Анашкин. Главные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов, Рамиль Сабитов.

Напомним, что Гузель Яхина родом из Казани, является лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна". Роман "Зулейха открывает глаза" уже переведен на 20 языков.

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:19, 07.04.2020
WhatsApp ужесточил правила переписки из-за фейковых сообщений
15:50, 06.04.2020
Правительство РФ ограничило продажу медицинских масок, перчаток и респираторов
16:44, 01.04.2020
Где казанцы смогут заказать еду на дом
13:29, 06.04.2020
Россия продолжит вывозить своих граждан из-за рубежа
13:23, 06.04.2020
В России зарегистрировали экспресс-тест на коронавирус , который даст результат за 40 минут
14:02, 05.04.2020
В одной из областей Приволжского федерального округа выявлено 22 случая коронавируса за сутки
10:13, 05.04.2020
У 13 граждан Китая, вернувшихся из России, нашли коронавирус
13:11, 04.04.2020
В России скончалась женщина, вылечившаяся от коронавируса
17:52, 03.04.2020
Россия полностью прекращает международное авиасообщение
12:23, 03.04.2020
В Москве родился ребенок с коронавирусом
13:29, 02.04.2020
Сегодня Владимир Путин снова обратится к россиянам. В предыдущий раз он объявил нерабочую неделю
11:00, 02.04.2020
В Приволжском федеральном округе за сутки коронавирусом заболел 31 человек. Один пациент умер
09:00, 02.04.2020
Ученый объяснил, как влияет курение на риск заражения коронавирусом
11:40, 01.04.2020
Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию в один метр
10:31, 31.03.2020
За фейки о коронавирусе введут штраф до двух млн рублей
08:39, 31.03.2020
Учёные Роспотребнадзора создали высокоточный тест для диагностики COVID-19
08:20, 31.03.2020
В 26 регионах России ввели режим самоизоляции
07:51, 31.03.2020
Трамп сообщил о прибывшем из России самолете с медицинским оборудованием
11:26, 30.03.2020
В России ужесточат наказание за нарушение карантина
11:13, 30.03.2020
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
10:02, 29.03.2020
Российский вирусолог рассказал, когда в стране будет пик заболеваемости коронавирусом
02:30, 29.03.2020
ФМБА России представило лекарство от коронавируса
11:18, 27.03.2020
Игоря Николаева госпитализировали в Коммунарку с подозрением на коронавирус
10:36, 27.03.2020
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
09:51, 27.03.2020
Россия прекратила авиасообщения с другими странами
08:07, 27.03.2020
За нарушение карантина в России могут оштрафовать на миллион
07:54, 27.03.2020
В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе
18:30, 25.03.2020
Президент РФ объявил неделю выходных из-за коронавируса и призвал россиян оставаться дома
15:17, 24.03.2020
Из-за шутки о коронавирусе был эвакуирован вагон поезда
21:08, 23.03.2020
В России из роддома украли новорожденную девочку
15:42, 22.03.2020
В России пока не будут вводить жесткий карантин по коронавирусу
13:24, 22.03.2020
Спецслужбы ликвидировали боевика, который готовил теракт
17:59, 20.03.2020
Самарского пивовара поймали с помощью компьютеров
17:45, 20.03.2020
Во Владикавказе за покупку одежды можно получить гречку и макароны в подарок
17:35, 20.03.2020
Ученые России разработали 6 вакцин от коронавируса
17:24, 20.03.2020
Студенческие мероприятия в России проходят в закрытом формате
10:14, 20.03.2020
В Подмосковье мужчина напал на ребенка с ножом и битой
23:54, 17.03.2020
В России под обстрел попал вертолет Ми-8 с грузом горючего
20:08, 16.03.2020
Евросоюз запретил въезд в Шенген на ближайший месяц из-за коронавируса
20:00, 16.03.2020
Срок сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
19:47, 16.03.2020
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
19:50, 14.03.2020
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
20:25, 12.03.2020
В России подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом
16:41, 11.03.2020
Жительница Зеленограда отправила в родительский чат обнаженные фото шестиклассницы
16:25, 11.03.2020
В Подмосковье рессора от грузовика влетела в лобовое стекло автомобиля
15:36, 11.03.2020
В воинской части Подмосковья произошел взрыв, есть пострадавшие
17:42, 10.03.2020
В аптеках России ожидается рост цен на лекарства из-за повышения курса валют
17:25, 10.03.2020
СМИ: в Большом театре задержали спектакль из-за возможного коронавируса у приглашенной солистки
15:30, 03.03.2020
В Москве стюардесса, у которой заподозрили коронавирус, сбежала из карантина
20:11, 02.03.2020
В Конституцию РФ могут внести упоминание о Боге
19:47, 27.02.2020
В Самаре трамвай упал и раздавил пять машин. Это попало на видео
21:29, 26.02.2020
В Саратове двое подростков планировали убить около 40 человек
21:06, 26.02.2020
Школьник напал на пожилую учительницу с ножом. Есть видео с места происшествия
20:07, 12.02.2020
Следователя, который отмечал повышение под лозунг «Жизнь ворам!», уже наказали
14:24, 12.02.2020
В Москве экс-начальник управления ФСИН застрелился в зале суда
11:08, 12.02.2020
В Тюмени силовик отметил повышение под лозунги «АУЕ!» и «Жизнь ворам!»
10:31, 11.02.2020
СМИ: Алена Водонаева находится в розыске за долги
10:17, 11.02.2020
В Уфе врачи убежали от пациента, вернувшегося из Китая
00:41, 11.02.2020
За пранк в московском метро парню грозит лишение свободы
12:56, 07.02.2020
В Китае из-за коронавируса умер врач, первый сообщивший о нем
12:10, 07.02.2020
В Хабаровске с понедельника введут масочный режим