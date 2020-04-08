Известна дата премьеры сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по книге Гузель Яхиной

13 апреля на канале "Россия 1" стартует показ сериала "Зулейха открывает глаза", снятого по книге писательницы Гузель Яхиной. Начало показа - в 21:00.

Проект состоит из 8 серий, локациями для съемок стали, в том числе, пейзажи Татарстана: съемки проходили в Лаишевском районе и в Казани, они длились порядка 5 месяцев. Специально для сериала в Лаишевском районе была построена многофункциональная декорация - поселение Семрук. Таким образом, Кама сыграла в картине роль Ангары, где, по сюжету, располагался поселок.

Режиссер картины – Егор Анашкин. Главные роли в фильме исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов, Рамиль Сабитов.

Напомним, что Гузель Яхина родом из Казани, является лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна". Роман "Зулейха открывает глаза" уже переведен на 20 языков.