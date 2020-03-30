Больше половины заболевших коронавирусом за последние сутки - это молодежь

Больше половины жителей Москвы, у которых за минувшие сутки нашли коронавирус, это граждане от 18 до 40 лет. Такие данные привели в оперативном штабе столицы по контролю за коронавирусом.

Всего за сутки в Москве выявлено 212 заболевших, 102 человека - это люди от 18 до 40 лет, 58 человек - от 40 до 65 и 35 человек- старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. 43 человека из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны.

Напомним, по данным на 30 марта коронавирус выявили еще у 302 россиян, 10 из них - жители Приволжского федерального округа. В Татарстане за последние сутки случаев COVID-19 нет.

Ранее девушка из Казани, у которой нашли коронавирус, рассказала, как ее лечат в местной больнице.