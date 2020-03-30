В Приволжском федеральном округе за сутки коронавирус нашли у 10 человек

10 заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировали в Приволжском федеральном округе.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, трое граждан заразились в Кировской области, по два человека в Пермском крае, Марий Эл и Саратовской области, один заболевший выявлен в Оренбургской области. На днях в Оренбургской области был зарегистрирован первый в ПФО случай смерти от коронавируса. В Татарстане за последние сутки новых случаев нет, всего с начала пандемии заболело 14 жителей РТ.

Наибольшее число заболевших регистрируется в Москве - с начала пандемии это 1226 человек, здесь с сегодняшнего дня указом мэра столицы Сергея Собянина должен быть введен режим всеобщей самоизоляции. Михаил Мишустин уже поддержал такое решение и призвал руководство всех регионов рассмотреть возможность ввести режим самоизоляции.

Аналогичным образом поступили в Подмосковье, Мурманской области, с 31 марта ввести режим самоизоляции планируют для жителей Калининградской области. Власти Татарстана пока не выступали с таким заявлением.