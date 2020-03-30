В течение нерабочей недели в Казани не будут проводить плановые отключенияе водоснабжения и электроэнергии. Об этом на утреннем совещании оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил замглавы исполкома Казани по вопросам ЖКХ Искандер Гиниятуллин.

Также в части многоквартирных домов приостановлен текущий ремонт, который не влияет на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, что на этой неделе на особый режим работы переходит не только сфера ЖКХ: так, по графику воскресенья всю неделю будет курсировать общественный транспорт, а муниципальные парковки в это время будут работать бесплатно.