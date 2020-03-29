В Приволжском федеральном округе умер первый пациент с коронавирусом

В оперштабе РФ по борьбе с коронавирусом сообщили о смерти пациента с COVID-19 в Приволжском федеральном округе. Она зарегистрирована 28 марта.

По данным оперштаба, он скончался в Оренбуржской области. Как сообщает портал ural56.ru ос ссылкой на Минздрав региона, вскрытие подтвердило причину смерти.

"Патологоанатомический диагноз – коронавирусная инфекция, двусторонняя полисегментарная пневмония вирусной этиологии. Фоновые заболевания - сахарный диабет, хронический бронхит. Осложнение - респираторный дистресс-синдром. Таким образом, вскрытие подтвердило клинический диагноз" - приводит портал цитату пресс-службы министерства.

Также известно, что умерший 57-летний мужчина жил в городе Бузулук.

Напомним, что по данным на 29 марта в России от COVID-19 умерли восемь человек, четверо - за последние сутки. Число заболевших достигло 1534 человек.