В России еще один человек умер от коронавируса

По информации оперативного штаба РФ по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Москве скончался еще один пациент с COVID-19. Сведений о возрасте, наличии сопутствующих патологий и других данных пациента пока нет.

Напомним, что ранее в Москве скончались еще двое граждан, у которых при жизни был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

"У пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. Пациенты имели выраженные сопутствующие патологии", - пояснили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Накануне также стало известно о смерти россиянина от коронавируса на Кубе.

Напомним, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 1036 случаев COVID-19, за последний сутки вирус нашли у 196 человек. В Татарстане заболевших пока 11.